اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني وآخر بحيازة المواد المخدرة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخر بحيازة المواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع ألقت القبض على متهم قام بابتزاز احدى الفتيات الكترونيا وطلب أمور غير إخلاقية منها وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها، ودونت أقواله قضائياً بالاعتراف وفق المادة (٤٣١) ق.ع".

من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن "قوة مكتب مكافحة إجرام الخضراء قامت بإلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته مواد مخدرة"، مضيفةً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (٢٨) مخدرات"