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مواطنون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي في كربلاء ويحملون الحكومة المسؤولية


أعرب مواطنون في محافظة كربلاء الخميس عن معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي في كربلاء، فيما حملوا الحكومة المحلية المسؤولية.

وقال المواطنون  إن "ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في أغلب أحياء محافظة كربلاء بلغت ساعة ونصف مقابل خمس ساعات انقطاع"

وحمّل المواطنون، "الحكومة المحلية والمركزية مسؤولية تراجع تجهيز الكهرباء في المحافظة".

وقالوا ان حكومة عادل عبد المهدي السابقة قد وفرت الكهرباء لجميع المحافظات بشكل جيد وكانت ساعات التجهيز للتيار الكهربائي ممتازة جدا الا ان حكومة الكاظمي دشنت عملها بشكل سيء بعدم توفير التيار الكهربائي للمواطنين . 

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مواطنون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي في كربلاء ويحملون الحكومة المسؤولية
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