الداخلية تنفي إجراء تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية

نفى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، أنباء المتداولة بشأن إجراء تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية.

وقال المكتب في بيان ، إنه "لا صحة لما ذكر عن استحصال موافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي، حول إلغاء ارتداء الخوذة واستبدالها بالبيرية لمنتسبي قيادة قوات الشرطة الاتحادية كافة".

ودعا البيان، وسائل الإعلام والمدونين إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات والتحري عنها من المصادر الرسمية المخولة".