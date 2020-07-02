الصحة تخصص ٣٠ مركزا صحيا في الرصافة خاصة بمسحات وفحوصات كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تخصيص ٣٠ مركزا صحيا بجانب الرصافة من بغداد لتسهيل اجراءات المواطنين الراغبين باجراء مسحات وفحوصات كورونا.

وقالت الوزارة في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، خصصت صحة بغداد الرصافة ٣٠ مركزا صحيا لاجراء مسحات وفحوصات كورونا للمواطنين الراغبين باجراء الفحوصات والتاكد من عدم اصابتهم بالفايروس".

واضافت الوزارة ان "وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي اكد ان المراكز الصحية تابعة لعدد من قطاعات الرعاية الصحية الاولية لصحة بغداد الرصافة منها (الصدر والرصافة والشعب والاعظمية والمدائن والنهروان والاستقلال والبلديات الاول والثاني )".

وتابعت ان "هذه الاجراءات جاءت ضمن السيطرة على انتشار جائحة كورونا وحث المواطنين لاجراء الفحوصات اللازمة واتباع الارشادات الصحية سواء بالحجر المنزلي او مراكز الحجر وفقا لما يتم اقراره من الطبيب المختص".