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قائد عمليات بغداد يوجه رسالة لاهالي الطارمية ويؤكد: اعتقلنا ارهابيين هاجموا القوات الامنية


وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الخميس، رسالة الى اهالي الطارمية، فيما اكد اعتقال مجاميع ارهابية هاجمت القوات الامنية والمواطنين.

وقال المحمداوي في حديث صحفي، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تمت صباح هذا اليوم عملية تطهير وتنظيف الخلايا النائمة في مناطق شمال بغداد، حيث تم اشتراك العملية من قبل قوات من فرق الجيش منها الفرقة السادسة والحادية عشر والسابعة عشر وقوات الرد السريع والحشد الشعبي وكافة الصنوف وباسناد من طيران الجيش، لغرض تطهير الخلايا النائمة في تلك المناطق".

واضاف انه "تم القاء القبض على مجاميع إرهابية كانت تهاجم القوات الامنية والمواطنين وتم العثور على اوكار ارهابية واسلحة متنوعة"، داعياً اهالي الطارمية إلى "التعاون مع القطعات العسكرية كافة لكي نتمكن من انهاء وجود المجاميع الإرهابية التي تهدد أمن البلد ومنطقتهم خاصة". 

واكد ان "العملية مستمرة لحين اكمال تطهير المناطق كافة".

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