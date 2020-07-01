نائب: الكاظمي غير قادر على ادارة حوار فكيف ينجح بادارة الدولة

وصف النائب المستقل باسم الخشان، الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالضعيفة وغير القادرة على ادارة العمل الحكومي.

وقال الخشان في تصريح صحفي ان “الكاظمي غير قادر على ادرة حوار وعين متحدث باسمه وهذا يعد خلل بشخصه”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي ليست اصلاحية كما تدعي انما هي امتداد للحكومات السابقة التي شكلت وفق المحاصصة”.

واضاف ان “الكاظمي لم يتخذ اي قرار حقيقي حتى الان واقتصر عمله على الترويج الاعلامي”، متسائلا “كيف ينجح الكاظمي بادرة الدولة وهو غير قادر على ادارة حوار صحفي”.

وكشف مصدر نيابي , امس الاثنين , عن تقديم تحالف الفتح طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان لمناقشته بعدة قضايا خاصة الأمنية والصحية, مشيرا الى ان قرار الدعوة تم خلال اجتماع سياسي لقيادات الفتح لمنزل العامري يوم امس الاحد .