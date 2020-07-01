نائب: البرلمان أمهل الكاظمي 60 يوما لتقديم حلول للأزمة الاقتصادية ولم يقدم شيئا لغاية اليوم

اعتبر النائب حسين العقابي أن الحكومة برئاسة الكاظمي ليس لديها رؤية او جدية في حل الازمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا الى أن مجلس النواب لم يستلم أي شيئا بهذا الخصوص.

وقال العقابي في حديث صحفي إن “الازمة الاقتصادية في العراق تتزايد بشكل معقد وليس هناك رؤية او جدية او معالجة جادة من الحكومة في حلها”، مشيرا الى أن “الحكومة لم تقدم خطوات عملية تعتبر ضمن عمل السلطة التنفيذية لعلاج هذه الأزمة”.

وأضاف، أن “مجلس النواب اعطى الحكومة مهلة 60 يوما لتقديم خطتها الكاملة بهذا الخصوص لكن لم يصلنا شيئا مكتوبا ولم نر اجراءات لغاية اليوم”،

مشددا على ضرورة أن “تحل الأزمة بشكل عاجل واستراتيجي وهو ينبغي ان تغير الحكومة الحالية من رؤيتها ولا تعمل وفق سياسة الحكومات السابقة”.