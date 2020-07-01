نائبة فائزة تتهم “بالاسخارت” بالفساد وتؤكد: الحلبوسي يماطل في اعطاء استحقاق 11 نائباً

اتهمت نائبة فائزة بالانتخابات النيابية، الثلاثاء، ممثلة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت بانها راس الفساد.

وقالت النائبة الفائزة نجاة الطائي في حديث صحفي ،انها” التقت مع بعض النواب الفائزين بالانتخابات النيابية لعرض ملفهم امام ممثلة الامم المتحدة بلاسخارت لكن للاسف كانت خيبة امل وهي تمثل راس الفساد للاسف الشديد ولم تعطي الملف اهمية رغم ان دور الامم المتحدة دعم مبادى العدالة والديمقراطية”.

واضافت الطائي،ان” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقوى متنفذة معه يماطل في عرض ملف النواب الفائزين الـ11 من اكثر من سنة رغم قرار المحكمة الاتحادية الواضح الذي يقر بحقنا في تبوء مقاعد في البرلمان باصوات ناخبينا”.