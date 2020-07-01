نائب عن الفتح يتسائل: كم دفعت من مبالغ لاخراج العيساوي وتسوية الامور معه؟؟

تسائل النائب عن تحالف الفتح محمد كريم عن حجم المبالغ التي دفعت من اجل تسوية الامور مع رافع العيساوي، لافتا الى ان هناك من يسعى لدفع 100 مليون دينار عن كل شخص مسجون بهدف اطلاق سراح 40 الف مسجون بمختلف القضايا.

وقال كريم في حديث صحفي، ان “عودة العيساوي لم تكن الاولى من نوعها فقد تم اطلاق سراح العديد من الارهابيين والشخصيات المطلوبة للقضاء”.

واضاف ان “احد السياسيين صرح بالحرف الواحد واكد استعداده لدفع 100 مليون عن كل شخص لاخراج 40 الف مسجون بمختلف القضايا”.

وتسائل البلداوي عن “المبالغ التي دفعت من اجل العيساوي والصفقة التي جرت لاعادته للعراق وتسوية الامور معه”.

وكان القضاء العراقي قدج برأ رافع العيساوي من بعض القضايا التي اتهم بها، في حين اجل حسم قضايا اخرى الى جلسة لاحقة.