الأخبار

العراق: ندعم عودة سوريا إلى المنظومة العربية


قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، إن استمرار الأوضاع الحالية في سوريا يشكل "تهديدا خطيرا" على أمن العراق.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن حسين أكد، أثناء مشاركته، عبر الفيديو، في مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، "أن العراق يدعم الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويدعم عودتها إلى المنظومة العربية".

وأضاف أن "الحل السياسي هو الضمان الوحيد لإيقاف معاناة الشعب السوري، وضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية كافة من دون التمييز بين تنظيم إرهابي وآخر، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي وفكره المتطرف".

وأشار الوزير إلى أن "العقوبات والإجراءات المفروضة على سوريا أثرت بشكل كبير في الشعب السوري، وفي أوضاع الإغاثة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة بشكل خاص في ظل جائحة كورونا".

وأكد حسين "أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، ولاسيما العراق إذ يستضيف 260 ألف لاجئ، خصوصا في الظرف الحالي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق: ندعم عودة سوريا إلى المنظومة العربية
كتائب حزب‌الله: ظن الأميركيون أنه بعد استشهاد القادة سيتم تدمير المقاومة
الأمين العام لكتائب حزب الله: لن يُسلم سلاح المقاومة الا بيد مولانا ابن الحسن (ع)
العصائب لظافر العاني: توضأ قبل ان تتحدث عن الحشد الشعبي!
نائب كردي للبارزاني: الجيش العراقي اولى بدخول كردستان من تركيا واطالب بايقاف تهريب النفط عبر عائلة البارزاني
النائب عن الفتح محمد البلداوي : الكاظمي لديه مستشارين غير مخلصين
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة “داعش” الارهابي في ديالى
الكعبي: الخونة والعملاء يغضون الطرف عن سلاح ميليشيات البارزاني
كربلاء.. مستشفى الشهيد المهندس يعلن شفاء 89 مصابا من اصل 103 حالات
نائب: العيساوي مازال مطلوبا للقضاء وعودته للسياسة ستخلق مشاكل بين قيادات السنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.01
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك