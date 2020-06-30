العصائب لظافر العاني: توضأ قبل ان تتحدث عن الحشد الشعبي!

رد المتحدث العسكري باسم عصائب اهل الحق جواد الطليباوي، الثلاثاء، على تصريحات النائب ظافر العاني التي تحدث فيها عن الحشد الشعبي، فيما خاطبه بالقول :”ليس من حق الخائن الموالي لداعش أن يتحدث عن الولاء للوطن”.

وقال الطليباوي في تغريدة على موقعه في “تويتر” ، إن “الطائفي ظافر العاني يقول إن ولاء الحشد ليس للعراق”.

وأضاف: “لهذا الطائفي أقول: ليس من حق العاهرة أن تتحدث عن الشرف وليس من حق الخائن الموالي لداعش أن يتحدث عن الولاء للوطن، ولهذا عليك أن تتوضأ قبل أن تتحدث عن منبع الشرف والتضحية أيها الخائن الوضيع”.