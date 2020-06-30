نائب كردي للبارزاني: الجيش العراقي اولى بدخول كردستان من تركيا واطالب بايقاف تهريب النفط عبر عائلة البارزاني

اكد النائب عن الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الثلاثاء، ان الجيش العراقي اولى بدخول اقليم كردستان وحماية الحدود من الجيش التركي، داعيا الحكومة المركزية الى ايقاف تهريب النفط عبر عائلة البارزاني.

وقال شمس الدين في منشور على “فيسبوك “اطالب حكومة اقليم كردستان بالسماح للجيش العراقي من دخول اقليم كردستان وحماية الحدود وتسليمه ادارة ملف النفط بدلا من السماح للجيش التركي باحتلال الاراضي”.

واضاف شمس الدين، ان “رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني يجري خلف حلمه الذي بدأه منذ ثلاث سنوات باقامة دولة”.

واوضح “انني متاكد ان حربنا ليست ضد البارزاني وحده بل كل من خلق الازمة في الاقليم وتسببوا بقتل الشباب الكردي منذ سبعين عاما ولغاية الان”