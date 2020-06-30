النائب عن الفتح محمد البلداوي : الكاظمي لديه مستشارين غير مخلصين

انتقد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاثنين، ماقام به رئيس الوزراء من تعامل واجراء مع الحشد الشعبي، لافتا الى ان الكاظمي لديه مستشارين غير مخلصين وكان من الافضل التعامل مع قوات خاصة بالحشد الشعبي لتنفيذ الواجب المراد انجازه.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “قيادة الحشد الشعبي واعية لما يحصل ومخلصة للعراق ولايمكن ان تقف ضد شركائها بالدم والعقيدة والوطن من القوات الامنية، وما حدث جاء نتيجة تزويد الحكومة بمعلومات مغلوطة”.

واضاف ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لديه مستشارين غير مخلصين، حيث كان من الممكن حل الاشكاليات بكل بساطة ومن خلال التعاون والتوجيه المدروس لتنفيذ الواجب”.

وبين البلداوي ان “الكاظمي مسؤول عن القوات المسلحة وبامكانه اصدار امر للجهات الامنية الخاصة بالحشد الشعبي وتكليفهم بالواجب المراد تنفيذه من دون ادخال باقي الاجهزة الامنية بمثل هكذا مشاحنات”.