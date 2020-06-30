الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة “داعش” الارهابي في ديالى

اطلق اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “ داعش” الإجرامي في قاطع بحيرة حمرين في ديالى.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوات اللواء الرابع شرعت بعملية تطهير للقرى ( قرية الخرايب الاولى ،قرية الخرايب الثانية ، قرية علي المالح ) المحاذية لقاطع المسؤولية في بحيرة حمرين في ديالى”.
وأضاف البيان، ان “العملية تهدف لتطهير وتأمين المناطق المستهدفة من فلول داعش والحفاظ على أمن المواطنين”.
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