كربلاء.. مستشفى الشهيد المهندس يعلن شفاء 89 مصابا من اصل 103 حالات

اعلن مستشفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس في كربلاء المقدسة، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 89 حالة من بين 103 حالة استقبلها المشفى منذ بدأ استقباله للمصابين لغاية الان.

وقال مدير المستشفى الدكتور ظافر فاضل في تصريح صحفي ان “مستشفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس استقبلت منذ بداية الازمة ولغاية الان 103 مصابا حالتهم متوسطة تم تحويلهم من قبل الجهات الصحية في المحافظة”.

واضاف ظافر ان “89 حالة اكتسبت الشفاء التام وغادرت المستشفى، فيما ترقد الان 14 حالة فقط تتلقى العلاج والعناية الطبية”.