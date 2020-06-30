نائب: العيساوي مازال مطلوبا للقضاء وعودته للسياسة ستخلق مشاكل بين قيادات السنة

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الثلاثاء، ان المتهم رافع العيساوي لم تحسم الدعاوى ضده كاملة وانه افرج عنه بكفالة ضامنة ومازال مطلوبا للقضاء, مبينا ان العيساوي جاء بصفقة سياسية وان عودته للعمل السياسي ستخلق مشاكل بينه وبين القيادات الجديدة للمكون السني.

وقال جابر في تصريح صحفي , ان ” المتهم رافع العيساوي جاء بصفقة سياسية وبدعم خليجي امريكي لغرض اعادته للمشهد السياسي , الا ان عودته ستخلق مشاكل وازمات سياسية مع قادة المكون السني الجدد ” .

وأضاف ان “القضاء العراقي لم يحسم جميع القضايا الموجهه اليه وانه مازال مطلوبا في قضايا فساد مثبته علية , الا ان القضاء افرج عنه بكفالة ضامنة”.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد لمحاكمة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي عن قضايا الفساد الإداري بعدما قرر الافراج عنه في وقت سابق من اليوم.