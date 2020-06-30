ضبط 24 كغم من المخدرات داخل ماكنة خياطة ومدفأة نفطية في السليمانية

افاد مصدر امني في السليمانية، الثلاثاء، بأنه تم ضبط 24 كغم من المخدرات داخل ماكنة خياطة ومدفأة نفطية في المحافظة.

وقال المصدر ان "السلطات الأمنية ضبطت 24 كغم من المخدرات داخل ماكنة خياطة ومدفأة نفطية أثناء محاولة "عصابة" نقلها الى احدى دول الجوار في السليمانية".

فيما حذر مدير قسم مكافحة المخدرات في آسايش السليمانية العميد جلال أمين "من توسع الإتجار بالمخدرات وتعاطيها"، داعيا "حكومة كردستان للإهتمام أكثر بمكافحة هذه الظاهرة قبل أن تفتك بالمجتمع وتهدم فئة الشباب".