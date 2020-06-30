القبض على إرهابي اعترف بجلد وتعذيب مواطنين و"رجمهم حتى الموت"

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على شقيق ومعاون ما يسمى بـ"مسؤول ديوان الحسبة" لقاطع العباسي في قضاء الحويجة جنوبي غربي كركوك، مبينةً أنه اعترف بقيامه في وقت سابق بجلد وتعذيب مواطنين و"رجمهم حتى الموت" لمبايعة تنظيم "داعش"الارهابي

وقالت الوكالة، إنه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري ومتابعة المطلوبين من عناصر عصابات داعش الإرهابية، القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب والذي شغل منصب معاون ما يسمى ديوان الحسبة لقاطع العباسي في قضاء الحويجة والمكنى ابو ماريا، وهو شقيقه والذي تم قتله أثناء عمليات التحرير".

وأضافت الوكالة في بيان أنه "من خلال التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بجلد وتعذيب المواطنين الأبرياء ورجمهم حتى الموت لمبايعة عصابات داعش آنذاك، حيث تم تدوين أقواله وإحالته الى القضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".