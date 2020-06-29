نائب: قرارات الكاظمي لا اثر لها وجميعها إعلامية

وصف النائب المستقل باسم خزعل، الاثنين، قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها إعلامية ولا اثر لها على ارض الواقع.

وقال خزعل في تصريح صحفي إن “حكومة الكاظمي لا تمتلك اي قرارات حقيقة على جميع الأصعدة من بينها الجانب الاقتصادي والصحي”، لافتا إلى إن “القرارات التي اتخذت من قبل الكاظمي هي إعلامية ولا اثر لها على ارض الواقع”.

وأضاف أن “الكاظمي شبيه برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ولا يفرق عنه سوى وزن جسده”، مبينا أن “حكومة الكاظمي تعمل بشكل إعلامي وليس خدمي يخلص المواطنين من الأزمة الاقتصادية الراهنة”.

وكشف مصدر نيابي , اليوم الاثنين , عن تقديم تحالف الفتح طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان لمناقشته بعدة قضايا خاصة الأمنية والصحية, مشيرا الى ان قرار الدعوة تم خلال اجتماع سياسي لقيادات الفتح لمنزل العامري يوم امس الاحد .