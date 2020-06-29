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الموقف الوبائي في العراق.. حالات الشفاء تفوق الإصابات


أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1749 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، و1852 حالة شفاء، و83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان  إنه "تم فحص (11172 ) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (532120 )".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1749) اإصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 241

بغداد / الكرخ 184

مدينة الطب 2

النجف الأشرف 87

السليمانية 95

أربيل 40

دهوك 4

كربلاء 84

كركوك 50

ديالى 57

واسط 56

بابل 82

البصرة 218

ميسان 124

الديوانية 138

ذي قار 200

الأنبار 5

نينوى 12

صلاح الدين 50

المثنى 20 ".

وتابع، أن "حالات الشفاء بلغت 1852 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 292

بغداد الكرخ 461

النجف 48

السليمانية 14

أربيل 27

كركوك 31

كربلاء 57

ديالى 66

واسط 240

البصرة 127

ميسان 114

بابل 30

ذي قار 163

الديوانية 16

الأنبار 91

نينوى 21

صلاح الدين 33

المثنى 21".

وأشار البيان، إلى "تسجيل 83 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 6

النجف 1

السليمانية 4

اربيل 2

كربلاء 3

كركوك 3

ديالى 7

واسط 5

البصرة 6

ميسان 6

بابل 3

الديوانية 1

ذي قار 4

الأنبار 1

المثنى 1

صلاح الدين 3".

وختمت وزارة الصحة بيانها بالقول إن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق يبلغ : 47151، ومجموع حالات الشفاء : 22974، وإجمالي الراقدين: 22338، والراقدين في العناية المركزة: 336، ومجموع الوفيات: 1839".

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