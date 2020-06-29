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توقع بتجاوز نصف درجة الغليان.. الأنواء الجوية: موجة حر شديدة تجتاح البلاد الأسبوع المقبل


توقع مدير البيئة في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف، الاثنين، تعرض البلاد الى موجة حر شديدة تتجاوز من خلالها درجة الحراترة الـ 50%.

وقال عبد اللطيف في بيان "تتأثر بلاد شرق وجنوب شرق آسيا ( إيران الكويت السعودية العراق ) بموجة حر شديد ابتداء من يوم الجمعة ٣ تموز ٢٠٢٠ بسبب تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ( المونسون ) ( الهندي ) وينخفض الضغط انخفاضا كبيرا ليصل إلى ( ٩٩٤ مليبار )".

واضاف، أن "من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ ٥٠ درجة مئوية في بعض المدن وفيما يخص العراق نتوقع أن تكون الكتلة المرافقة متجانسة حراريا اي ان درجات الحرارة من الشمال إلى الجنوب تكون متقاربة ضمن زون حراري متجانس ( ٥١ إلى ٤٧ درجة مئوية ) يوم السبت ٤ تموز ٢٠٢٠".

 

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