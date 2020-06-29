اصابة وكيل الامام المفدى السيد علي السيستاني في ايران السيد جواد الشهرستاني بفايروس كورونا

افاد مصدر مطلع ان وكيل الامام المفدى السيد علي السيستاني في ايران بفايروس كورونا

واوضح المصدر ان السيد جواد الشهرستاني وكيل الامام المفدى في ايران قد اصيب بفايروس كورونا

واضاف المصدر إن السيد الشهرستاني الوكيل العام للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني في إيران، أجرى اليوم الأحد الفحوص الخاصة باختبار كورونا بعد أن ظهرت عليه العلامات السريرية للفيروس التاجي، وكانت نتيجة الفحص إيجابية.

وأفادت بان السيد الشهرستاني "خضع مباشرة للعلاج، كما إن مضاعفات المرض ليست شديدة، وقد عبر الفريق الطبي عن أمله في أن يكمل الدورة العلاجية بشكل كامل ويتماثل للشفاء".

يذكر إن السيد جواد الشهرستاني هو الوكيل المطلق للمرجع الأعلى الإمام السيد علي السيستاني ومن كبار الشخصيات الدينية والثقافية، ويعرف عنه مبادراته الثقافية الدينية المتعددة التي أثمرت عن تأسيس صروح علمية ثقافية وخدمية في إيران كما في العديد من دول المنطقة والعالم.