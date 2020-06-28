“استراتجية خاطئة”.. نائب بالفتح يكشف عن تحركات شخصيات “موالية” لأميركا ضد الحشد

كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، عن وجود تحركات داخلية وأخرى وخارجية تجاه قوات الحشد الشعبي، مؤكدا أن تحالفه لن ينصاع لتلك الاجندات.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “هناك شخصيات عراقية موالية لامريكا تتحرك باتجاه رسم استراتيجية خاطئة ضد الحشد الشعبي”.

وأضاف أن “الذين يظنون بأنهم قادرين على تحجيم دور الحشد الشعبي أو إخضاع قوى تحالف الفتح بالتراجع عن إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية فأنهم واهمون”.

وشدد الموسوي على ان “قوى الحشد الشعبي لن تنصاع لإرادة الأجندات الخارجية”، لافتا إلى أن “محاولات اضعاف الحشد ليست وليدة اليوم بل هي مقترنة بمحاولات تشويه صورته والصاق التهم جزافا به”.