محمد علاوي: بغداد آمنة بفضل الحشد الشعبي ونحن مدينون له

علق السياسي المستقل، محمد توفيق علاوي، الأحد، على حادثة اقتحام مقر للحشد الشعبي واعتقال مقاتليه من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، مؤكدا العاصمة بغداد تعيش بأمان بفضله.

وقال علاوي في حوار متلفز إن “ الحشد الشعبي حقق انجازا ضخما وكبيرا ضد العصابات الإرهابية”، مبينا بالقول: “نحن مدينون للحشد الشعبي ونحن نعيش في بغداد بأمان بفضله”.

وأضاف، انه “يجب ان لا يلام الحشد بسبب بعض المنفلتين عنه”، محذرا من ان “هناك مخطط يسعى لخلق الفتن بين ابناء الشعب العراق”.

وأشار رئيس الوزراء المكلف الذي اعتذر عن اكمال مهمته إلى أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري تدخل تدخلا ايجابيا لوأد الفتنة”.