النائب فاضل الفتلاوي : عازمون على تجاوز الازمة ودرء خطر الفتنة بين القوات الأمنية والحشد

شدد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأحد، على ضرورة تجاوز الازمة الراهنة بين الحشد الشعبي والحكومة، محذرا في الوقت ذاته من محاولات اشعال فتيل فتنة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “ الحشد الشعبي صاحب فضل كبيرة وكان له الدور الأبرز في القضاء على داعش الإرهابي وتحرير الأراضي التي سيطر عليها”.

وأضاف ان “هناك توجه لتجاوز الازمة بالحكمة والعقل والتفاهمات بدلا من تأجيج الأوضاع واحداث شرخ في مفاصل القوات الأمنية”.

وشدد الفتلاوي على ضرورة “تجاوز الازمة وتوخي الحذر من محاولات احداث فتنة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وتدارك الأمور بالتفاهم والاحترام بين جميع الأطراف، رغم ان التوجه بالاعتقال كان فعل خاطئ”.