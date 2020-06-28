العراق يسجل 2140 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 1184 حالة جديدة للشفاء

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 2140 اصابة جديدة بفيروس كورونا و96 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية 1184 مصابا بالفيروس.
وقالت الوزارة في بيان "تم فحص (10595 ) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 )".
وأوضحت الوزارة، أن مختبراتها" سجلت هذا اليوم ( 2140) اصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 224
بغداد / الكرخ 193
مدينة الطب 157
النجف الأشرف 108
السليمانية 289
أربيل 56
دهوك 3
كربلاء 65
كركوك 29
ديالى 103
واسط 76
بابل 104
البصرة 221
ميسان 105
الديوانية 86
ذي قار 282
الأنبار 15
نينوى 9
صلاح الدين 4
المثنى 11".
وأضافت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 1184 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 79
بغداد الكرخ 280
مدينة الطب 31
النجف 37
السليمانية 12
أربيل 22
كركوك 18
كربلاء 44
ديالى 98
واسط 184
البصرة 101
ميسان 73
بابل 62
ذي قار 110
الديوانية 14
الأنبار 13
نينوى 2
صلاح الدين 4".
واشارت الى أن "الوفيات 96 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 7
السليمانية 17
اربيل 1
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 3
واسط 1
البصرة 8
ميسان 5
الديوانية 4
ذي قار 16
الأنبار 1
نينوى 1".
واكدت الوزارة أن "مجموع الاصابات : 45402، ومجموع حالات الشفاء : 21122، والراقدين الكلي: 22524، والراقدين في العناية المركزة: 324 ، ومجموع الوفيات: 1756".
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