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العراق يسجل 2140 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 1184 حالة جديدة للشفاء


أعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 2140 اصابة جديدة بفيروس كورونا و96 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية 1184 مصابا بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان "تم فحص (10595 ) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 )".

وأوضحت الوزارة، أن مختبراتها" سجلت هذا اليوم ( 2140) اصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 224

بغداد / الكرخ 193

مدينة الطب 157

النجف الأشرف 108

السليمانية 289

أربيل 56

دهوك 3

كربلاء 65

كركوك 29

ديالى 103

واسط 76

بابل 104

البصرة 221

ميسان 105

الديوانية 86

ذي قار 282

الأنبار 15

نينوى 9

صلاح الدين 4

المثنى 11".

وأضافت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 1184 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 79

بغداد الكرخ 280

مدينة الطب 31

النجف 37

السليمانية 12

أربيل 22

كركوك 18

كربلاء 44

ديالى 98

واسط 184

البصرة 101

ميسان 73

بابل 62

ذي قار 110

الديوانية 14

الأنبار 13

نينوى 2

صلاح الدين 4".

واشارت الى أن "الوفيات 96 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 7

السليمانية 17

اربيل 1

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 3

واسط 1

البصرة 8

ميسان 5

الديوانية 4

ذي قار 16

الأنبار 1

نينوى 1".

واكدت الوزارة أن "مجموع الاصابات : 45402، ومجموع حالات الشفاء : 21122، والراقدين الكلي: 22524، والراقدين في العناية المركزة: 324 ، ومجموع الوفيات: 1756".

 

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