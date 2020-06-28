النائب عن الفتح حنين القدو : موقف الحكومة ضعيف إزاء التجاوز التركي والوجود الاميركي

بين النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاحد، ان موقف الحكومة ضعيف إزاء التدخل والتجاوز التركي على العراق، إضافة الى عدم وجود مواقف موحدة من القوى السياسية إزاء تلك الممارسات، لافتا الى ان الدستور لايسمح بتواجد قوات مسلحة داخل العراق تعتدي على الدول الأخرى.

وقال القدو في حديث صحفي، ان “تركيا تدخلت وتجاوزت على سيادة العراق إضافة للوجود الأميركي والغريب مافي الامر هو عدم وجود موقف موحد من قبل القوى السياسية والكتل البرلمانية”.

وأضاف ان “الدستور العراقي يرفض بشكل قاطع في الباب الأول من مادته السابعة الفقرة ثانيا في إعطاء قواعد للمجاميع المسلحة للعمل ضد الدول المجاورة، حيث يتواجد حزب العمال الكردستاني ومنظمة الحياة المسلحة على ارض العراق وتنطلق منهما عمليات ضد تركيا وايران”.

وبين ان “موقف الحكومة ضعيف تجاه ارسال الجيش العراقي للإقليم لمسك الحدود التركية لايقاف التجاوزات على العراق، كما ان الإقليم لايوجد لديه موقف واضح وصريح رغم امتلاك البيشمركة سلاح متطور وقاذفات المانية بإمكانها حماية الحدود”،

ملمحا الى “وجود اتفاق إقليمي على استهداف أراضي العراق، ويقابله عدم وجود موقف موحد إزاء تلك التدخلات والتجاوزات”.