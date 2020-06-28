النائب حسن سالم : : اميركا خططت ونفذت عملية اقتحام مقر الحشد الشعبي

بين النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، السبت، ان عملية اقتحام مقر الحشد الشعبي جنوبي بغداد، مخطط لها من قبل اميركا ونفذت ايضا من قبل قوات اميركية وقيادات امنية عراقية.

وقال سالم في بيان ان “عملية اقتحام مقر الحشد الشعبي كان مخطط امريكي لاثارة الفتنة واقتتال الاجهزة الامنية العراقية بينه”.

واضاف ان “ماحدث هو بداية المخطط لمهاجمة الحشد الشعبي وتسقيطه”، مطالبا بفتح تحقيق بهذه العملية وابعاد القيادات الامنية العميلة من الاجهزة الامنية.