القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني : : أمريكا ودول خليجية لديها ثأر مع الحشد الشعبي

اتهم القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، دول غربية وخليجية بمحاولة تسقيط الحشد عبر بث رسائل إعلامية غير صحيحة ونشر الفتن بين العراقيين.

وقال الحسيني في حديث صحفي إن “امريكا وحلفائها الغريبين والخليجيين لديهم ثأر مع الحشد الشعبي لأنه أفشل مخططاتهم في تمزيق العراق ونجح في انهاء صنيعتهم داعش الارهابي رغم الدعم الكبير بالمال والسلاح الذي قدمته تلك الدول”.

وأضاف، أن “الايام الثلاثة الماضية كشفت حرب اعلامية واضحة تشنها قوى دولية وعربية ضد الحشد الشعبي عبر عشرات الساعات الاخبارية التي تنشر مغالطات وشائعات واثارة الفتن بهدف الاساء لدماء قادة ومقاتلي الحشد”.

واعتبر أن “كل أجندة محور الشر بائت الفشل لان الحشد الشعبي قوة وطنية رصينة لم تضحي بالدماء فقط بل قدمت كل ما يمكن لدعم كل المكونات العراقية دون استثناء،”، مؤكدا أن “ الحشد الشعبي باق وامريكا سترحل من العراق عاجلا أم اجلا”