القبض على متهمين يتاجران بـ"الحشيشة" في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين يتاجران بـ"الحشيشة" في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة، إن "مفارزها ألقت القبض على متهمين اثنين يتاجران ببيع الحشيشة المخدرة في بغداد، حيث تم القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من مادة الحشيشة المخدرة وكمية أخرى من مادة البرجوانة المخدرة مع ماكنة لطحن تلك المادة وستة دفاتر لف للمواد المخدرة".

وأضافت الوكالة في بيان، أنه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".