تسجيل 2069 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة وفاة وتعافي 1079 شخصا

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق و 101 حالة وفاة، فيما تم شفاء 1079 مصابا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص ( 9630 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (510353 )".
وأَوضحت، أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2069) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 303
بغداد / الكرخ 340
مدينة الطب 37
النجف الأشرف 132
السليمانية 255
أربيل 50
دهوك 6
كربلاء 92
كركوك 48
ديالى 77
واسط 59
بابل 62
البصرة 116
ميسان 174
الديوانية 99
ذي قار 157
الأنبار 8 1
نينوى 14
صلاح الدين 7
المثنى 23 ".
وتابعت، أنه "تم تسجيل 1079 حالة شفاء، وكما يلي:
بغداد الرصافة 153
بغداد الكرخ 69
النجف 52
السليمانية 12
أربيل 45
كركوك 16
كربلاء 10
ديالى 102
واسط 204
البصرة 75
ميسان 72
بابل 61
ذي قار 85
الديوانية 54
الأنبار 52
نينوى 11
صلاح الدين 6 ".
ونوهت الى أن "الوفيات 101 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 16
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 12
اربيل 1
كربلاء 5
كركوك 3
ديالى 2
واسط 1
البصرة 7
ميسان 13
بابل 1
الديوانية 5
ذي قار 19
الأنبار 1
صلاح الدين 1".
وختمت بيانها بأن "مجموع الأصابات : 43262، مجموع حالات الشفاء : 19938، الراقدين الكلي: 21664، الراقدين في العناية المركزة: 254، مجموع الوفيات: 1660".
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