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تسجيل 2069 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة وفاة وتعافي 1079 شخصا


أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق و 101 حالة وفاة، فيما تم شفاء 1079 مصابا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص ( 9630 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (510353 )".

وأَوضحت، أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2069) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 303

بغداد / الكرخ 340

مدينة الطب 37

النجف الأشرف 132

السليمانية 255

أربيل 50

دهوك 6

كربلاء 92

كركوك 48

ديالى 77

واسط 59

بابل 62

البصرة 116

ميسان 174

الديوانية 99

ذي قار 157

الأنبار 8 1

نينوى 14

صلاح الدين 7

المثنى 23 ".

 

وتابعت، أنه "تم تسجيل 1079 حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد الرصافة 153

بغداد الكرخ 69

النجف 52

السليمانية 12

أربيل 45

كركوك 16

كربلاء 10

ديالى 102

واسط 204

البصرة 75

ميسان 72

بابل 61

ذي قار 85

الديوانية 54

الأنبار 52

نينوى 11

صلاح الدين 6 ".

ونوهت الى أن "الوفيات 101 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 16

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 12

اربيل 1

كربلاء 5

كركوك 3

ديالى 2

واسط 1

البصرة 7

ميسان 13

بابل 1

الديوانية 5

ذي قار 19

الأنبار 1

صلاح الدين 1".

وختمت بيانها بأن "مجموع الأصابات : 43262، مجموع حالات الشفاء : 19938، الراقدين الكلي: 21664، الراقدين في العناية المركزة: 254، مجموع الوفيات: 1660".

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