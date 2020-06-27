الصحة تنفي ما تم تداوله حول رفض اعتماد احد معامل الاوكسجين

نفت وزارة الصحة، السبت، ما تم تداوله حول رفض اعتماد احد معامل الاوكسجين، مؤكدة دعمها التام للمنتج الوطني.

وقالت الوزارة في بيان ان "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يُبين رفض اعتماد احد معامله للاوكسجين من قبل وزارة الصحة وجهات متعددة، حيث تبين ان هذا المعمل تم رفضه منذ سنوات عديدة من قبل لجان فنية متخصصة بسبب عدم مطابقته للمواصفات العالمية المتعلقة بنقاوة الاوكسجين الطبي المستخدم للمرضى حيث ان الذي تم ذكره في مقطع الفيديو من معامل ذات نقاوة منخفضة".

وابدت الوزارة دعمها التام "للمنتج الوطني المطابق للمعايير الدولية وباشراف خبراء ولجان فنية"، مطالبة بـ"توخي الدقة والحذر في بث ونشر المعلومات المغلوطة والتي تسبب زعزعة الامن الصحي للبلد".