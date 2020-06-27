الحشد الشعبي يعتقل “داعشيين” في الانبار

اعتقلت قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي، السبت، عنصرين بتنظيم “ داعش”الارهابي في محافظة الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت عملية امنية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة في منطقة حصيوات التابعة الى قضاء الكرمة، اسفرت عن اعتقال عنصرين بداعش”.

وكان مصدر أمني في محافظة الانبار أفاد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، باعتقال المسؤول الامني لإرهابي داعش في مناطق شرقي مدينة الفلوجة