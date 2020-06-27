العامري يدعو لتأمين مستلزمات "المعركة" ضد كورونا واعتبار ضحايا الكادر الطبي "شهداء"

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، دعمه للكوادر الطبية في "المعركة القاسية" ضد وباء كورونا، داعياً الحكومة ومجلس النواب إلى تأمين جميع مستلزمات تلك "المعركة" ومعاملة ضحايا الفايروس من الكادر الطبي معاملة "الشهداء" في الامتيازات والحقوق.

وقال العامري في بيان "تحية إجلال وإكبار إلى جميع الكوادر الطبية الشرفاء.. جنود الله المجهولين.. الذين وقفوا بكل فخر واعتزاز يقدمون أنفسهم العزيزة من أجل إنقاذ حياة المواطنين كما وقفوا بالأمس بكل شموخ وفخر وهم يعالجون جرحى الحشد والأجهزة الأمنية في الخطوط الأولى للقتال ضد الإرهاب الداعشي وأنقذوا آلاف الجرحى من الموت المحقق فسلام عليكم أيها الأبطال المضحون بحياتهم وحياة عوائلهم ولكم منا كل الحب والاحترام والتقدير والاعتزاز".

وأضاف العامري مخاطباً الكوادر الطبية، "نحن معكم في هذه المعركة القاسية لم ولن نتخلى عنكم أبداً كما لم تتخلوا عنا ونحن في معركة الذود عن الكرامة صوناً للعرض ودفاعا عن الوطن والمقدسات، سنقف معكم كما وقفتم معنا نشد من عضدكم وندعوا لكم أن يحميكم الله من هذا الوباء".

وتابع، "أملنا من الجميع الوقوف مع وزارة الصحة والكادر الطبي بالدعم والتسديد والمؤازرة فالمعركة مع الوباء كبيرة وقاسية بل هي أشد من المعركة ضد الإرهاب الداعشي وعلى الحكومة تأمين كافة مستلزمات هذه المعركة وإعطائها الأولوية رغم الأزمة المالية، فلا أولوية تتقدم على أولوية إنقاذ حياة المواطن العراقي".

ودعا رئيس تحالف الفتح الحكومة ومجلس النواب إلى "اعتبار ضحايا هذا الوباء من الكادر الطبي (أطباء وممرضين ومستخدمين) شهداء ويعاملون معاملة الشهداء في الامتيازات والحقوق".