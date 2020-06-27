الحشد الشعبي يباشر بعملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند بديالى

أعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت، عن مباشرة الحشد الشعبي بعملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند في المحافظة.

وقال الموسوي في بيان إن “قوة مشتركة من اللواء 20 ، و23 ، 110 في الحشد الشعبي وفوج مغاوير الجيش وكتيبة مكافحة المتفجرات باشرت بعملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند بديالى”.

وأضاف الموسوي ان “العملية نفذت بتنسيق عال بين القطعات”، مبينا انه “تم تفتيش الغابات المحيطة بنهر الوند من الجهة الشمالية والجنوبية ومازال العمل مستمرا لدهم أوكار العدو وفتح الطرق”.