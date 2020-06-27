الشيخ قيس الخزعلي: بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الامريكان

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ، ان الجانب الاميركي هو من صاغ بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد ليلة امس.

وقال الشيخ الخزعلي بكلمة ان ” ماحدث ليلة امس من مداهم لاحد مقرات الحشد حدث خطير، وقيام رئيس الحكومة باعتقال عناصر من الحشد من قبل مكافحة الارهاب يعد فوضى عارمة”.

و اضاف ان “البلد يعيش ظروفا استثنائية تمثل تحديات حقيقة بسبب الازمة المالية، والحكومة الحالية تتحمل الظروف الاستثنائية الحالية وعليها اتخاذ خطوات شجاعة “.

و تابع ان “الازمة المالية لن تحل باستقطاع رواتب الموظفين او بالهرولة نحو الاقتراض الخارجي كما ان الازمة المالية تحل بالسيطرة على المنافذ واسترجاع الأموال التي بذمة شركات الاتصال وعقارات الدولة

وكشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق انه” لا توجد مذكرة قبض صادرة من القضاء بحق عناصر الحشد الشعبي، مبينا ان ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي هو من أصدر الأمر، مبينا ان “بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الامريكان”