مسؤول بالانبار يطالب بتحويل الابنية المدرسية الى محاجر صحية لمواجهة كورونا

طالب مدير بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، السبت، خلية الازمة المركزية الى تحويل بعض الابنية المدرسية في المناطق الغربية الى محاجر صحية لمواجهة خطر فيروس كورونا .

وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن “منطقة جبة بقضاء هيت غربي الانبار فضلا عن مناطق غربية اخرى مازالت تفتقر الى وجود محاجر صحية للمصابين بفيروس كورون رغم ان بعض من هذه المناطق لم تسجل لحد الان اي اصابة بالمرض الا ان خطر مداهمة المرض لتلك المناطق مازال قائما مما يتطلب انشاء محاجر صحية لمواجهة اي طارئ “.

واضاف ان” العديد من الابنية المدرسية في المناطق الغربية متكامل من ناحية اجهزة التبريد وبعدها عن الاحياء السكنية مما يجعل عملية تحويلها الى مراكز حجر صحية امر ليس بالصعب”.

وأوضح أن “افتقار قضاء هيت ومناطق اخرى من عدم وجود محاجر صحية قد يضعنا في موقف صعب في حالة سجلت هذه المناطق اصابات جديدة بفيروس كورونا”، مؤكدا أن “استغلال الابنية المدرسية المتكاملة لأغراض صحية بات بالامر الضروري لمواجهة خطر جائحة كورونا “. ا