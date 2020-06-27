نائبة كردية: حكومتا الكاظمي والبارزاني شريكتان في الاستهداف التركي للعراقيين

حملت النائبة المستقلة يسرى رجب، السبت، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مسؤولية استمرار القصف التركي على قرى واحياء داخل اقليم كردستان، معتبرة أن حكومتي بغداد واربيل شريكتين في الاستهداف التركي للمدنيين العراقيين.

وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة بغداد المركزية ساكتة عما يجري من توغل تركي داخل الاراضي العراقية”،

مبينا أن “حكومتي بغداد والإقليم شركاء عما يحصل من استهداف تركي بحق المواطنين الاكراد العزل دون اتخاذ إجراءات رادعة”.

وأضافت، أن “الحكومة الاتحادية تقف عاجزة أمام التدخل العسكري التركي السافر كما وقفت عاجزة أمام مقتل قادة النصر”.

وحملت رجب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “المسؤولية كاملة لما يتعرض له أبناء القرى والمدن”، مؤكدة أنه “من الواجب على حكومة الكاظمي حماية أبناءها وعدم السماح لأي دولة كانت التعدي عليهم تحت اي ذريعة”.