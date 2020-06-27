النائب عدي شعلان : انتصارات الحشد وتعامله مع ملف كورونا ابغضت مستشاري الكاظمي

حذر النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، السبت، من محاولات جديدة لاستهداف الحشد الشعبي ، وفيما اعتبر أن الحشد خط أحمر لايمكن الإساءة له من اي جهة كان، أشار إلى أن انتصارات الحشد وتعامله مع ملف كورونا ابغض مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الشعلان في تصريح صحفي، إن “الانتصار الكبير الذي حققه الحشد الشعبي على داعش وتصديه لملف كورونا أبغض بعض مستشاري رئيس الوزراء”، داعيا الكاظمي إلى “تقديم اعتذار رسمي إلى الحشد الشعبي عما ارتكب من خطأ فادح بحق المجاهدين”.

وأضاف، أن “قوات الحشد الشعبي هي الجهة التي تصدت للإرهاب ونشاهدها اليوم تتصدى لأزمة كورونا”، لافتا إلى أن “ الحشد الشعبي خط أحمر لايمكن المساس به من بأي جهة كانت”.

وحمل الشعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “مسؤولية الاستشارة الخاطئة التي أدت الى الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي”.