صحيفة أميركية: المدان اثيل النجيفي فتح قناة اتصال مباشرة مع الكاظمي لتسوية ملفه

كشفت صحيفة “المونيتر” الامريكية، السبت، عن أن محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي المدان بالفساد والاهمال في سقوط الموصل عام 2014 بيد “ داعش” سيعود الى العراق في حال تسوية الملفات المتعلقة به، مشيرة إلى أن النجيفي فتح قناة اتصال مباشرة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونقلت الصحيفة في تقرير عن مصدر في تحالف القوى العراقية لم يتم الكشف عن هويته إن ” النجيفي فتح قنوات اتصال مباشرة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أجل تسوية ملفه القضائي وعودته السياسية إلى الموصل”.

واضاف المصدر أن “الاتراك والقطريين يضغطون من اجل عودة النجيفي ” الى الواجهة السياسية مجددا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “عودة العيساوي والنجيفي وزعماء آخرين … محاولة لإحياء مشروع سني جديد”، مبينة أن “الحديث يتركز الآن على قادة سنّة آخرين ، مثل طارق الهاشمي وعلي حاتم السليمان ، اللذين سيكونان قادرين على العودة في حال تم التوصل إلى تسوية في ملف العيساوي ، مع مراعاة أن الملف يدور حوله بشكل أساسي وأنه كان وراء مظاهرات 2013 بعد ان سلم العيساوي نفسه للقضاء العراقي”.