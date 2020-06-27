صحيفة: صالح استبدل مقر اقامته قبل 10 أيام من مداهمة احدى مقرات الحشد

كشفت مصادر صحفية، السبت، عن قيام رئيس الجمهورية برهم صالح باستبدال مقر اقامته قبل 10 أيام من عملية مداهمة مقرات الحشد الشعبي في منطقة البوعيثة.

وقالت صحيفة “العالم الجديد” في تقرير لها إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استبدل وقبل 10 ايام من العملية بالتحديد مقر إقامته من قصر السندباد المطل على نهر دجلة والمقابل لمنطقة البو عيثة في الدورة، الى قصر الأيام القريب من قصر الزقورة داخل المنطقة الخضراء”.

وأضافت، أن “صالح انتقل الى المنطقة الخضراء الدولية، عملا وسكنا، فيما بقيت مكاتب ديوان الرئاسة في المقر السابق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “انتقال صالح يثير الكثير من الاسئلة بشأن العملية”، مشيرة الى أن “خطوة صالح جاءت تحسبا لرد فعل عنيف قد تقدم عليه كتائب حزب الله بعد مهاجمة مقرها الرئيس، أو أي استهداف اخر لها”.