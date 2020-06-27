الشيخ الخزعلي: قيام رئيس الوزراء باعتقال عناصر من الحشد من قبل مكافحة الإرهاب يعد فوضى عارمة

كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أنه لا توجد مذكرة قبض صادرة من القضاء بحق عناصر الحشد الشعبي، مبينا ان ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي هو من أصدر الأمر.

وقال الشيخ الخزعلي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ (22) لاستشهاد اية الله السيد محمد الصدر، إن “كل رؤساء الوزراء السابقين لم يقوموا باستهداف المقاومين الا الكاظمي حاول استهداف الحشد الشعبي”.

وتابع الشيخ الخزعلي: “نصيحة الى الكاظمي لا تقف ضد ابناء الحشد الشعبي لأنهم يمثلون الشعب”.

وبين ان “بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الامريكان”.