بالتفاصيل.. الافراج عن مجاهدي الحشد الشعبي جنوبي بغداد

أعلنت مصادر عراقية الافراج عن عدد من منتسبي الحشد الشعبي بعد ساعات من اعتقالهم جنوبي بغداد.

وافادت المصادر بتعرض مقرِ كتائب حزب الله العراقي التابع لهيئة الحشد الشعبي لهجوم من قوات مكافحةِ الارهاب واعتقال عدد من عناصرِه .

وقالت المصادر ان عدة مدرعات تابعة لوحدات قوات مكافحة الارهاب العراقية هاجمت الليلة الماضية مقر كتائبِ حزب الله العراقي في العاصمة بغداد واعتقلت ثلاثةَ عشرَ شخصاً.

وقال شهود عيان إنّ قوات غير تابعة لجهاز مكافحة الارهاب شاركت في الهجوم .

واضافت المصادر أنه وبعد ردِ فعل من قواتِ الحشد الشعبي ومعارضةٍ شعبية لهذا الهجوم , قامت الجهاتُ المهاجمة باطلاقِ سراحِ المعتقلين .

وأضافت أنه جرى "تقديم الاعتذار للحشد الشعبي بعد ورود برقية خاطئة من مركز العمليات الوطني بمداهمة واعتقال مقاتلي الحشد".

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في هذه الأحداث، بعد حل التوتر بوساطة سياسية، على حد قول المصادر.

هذا ونفى مصدر في المخابرات العراقية، ادعاءات وكالة "رويترز" بشأن اعقال مواطن ايراني خلال هذه الاحداث في بغداد.