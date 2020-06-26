العتبة الكاظمية تنفي اصابة منتسبيها بفيروس كورونا

نفت العتبة الكاظمية، الجمعة، الانباء التي افادت باصابة جميع موظفيها بفيروس كورونا، مشيرة الى انها بادرت منذ بدء الأزمة الصحية الوبائية العالمية باتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة للحد من انتشار الوباء حفاظاً على صحة وسلامة وأرواح الزائرين والعاملين.

وقالت العتبة في بيان "انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والمهنية والأخلاقية تعلن الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة متمثلةً بأمينها العام الطبيب الاستشاري حيدر الشمري إن انباء (اصابة منتسبي العتبة مصابين ب‍فيروس كورونا) عارية عن الصحة تماماً وهذا مما يؤسف له بسبب عدم الدقة التي يتصف بها البعض وهو أمر مرفوض يؤدي إلى بث ثقافة الترويع والترهيب في نفوس المؤمنين وإشاعة الفوضى فيما بينهم، إذ كان من المتعين الرجوع بالسؤال من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية عن مدى صحة ذلك دون الشروع بنشر تلك الأخبار التي من شأنها أن توهم المؤمنين وتسهم في نشر الأباطيل في ظل هذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم اجمع والعراق جزء منه".

ودعت العتبة، الجميع إلى "توخي الدقة والحذر من المساس بهذا الصرح الديني الكبير والعاملين فيه"، مشيرة الى انها "قد بادرت ومنذ بدء الأزمة الصحية الوبائية العالمية الراهنة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية المشددة التي من شأنها الحد من انتشار وباء كورونا حفاظاً على صحة وسلامة وأرواح الزائرين والعاملين في العتبة المقدسة على حد سواء، وهذا ما أشاد به كل من السادة ممثل منظمة الصحة العالمية ووزيري الصحة السابق والحالي ومدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ المحترمين في اثناء الزيارات الميدانية لهم للعتبة الكاظمية المقدسة".