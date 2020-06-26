العراق يسجل 2054 اصابة بكورونا وشفاء 808 مصابين

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 2054 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مؤكدة شفاء 808 مصابين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2054) ااصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 362

بغداد/ الكرخ 207

مدينة الطب 62

النجف 112

السليمانية 162

أربيل 30

دهوك 3

كربلاء 67

كركوك 61

ديالى 56

واسط 163

بابل 77

البصرة 110

ميسان 215

الديوانية 140

ذي قار 117

الأنبار 8

نينوى 7

صلاح الدين 72

المثنى 23

وأضاف بيان الوزارة أنه "تم تسجيل 808 حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد الرصافة 72

بغداد الكرخ 123

النجف 47

السليمانية 2

أربيل 24

دهوك 3

كركوك 35

كربلاء 101

ديالى 97

واسط 12

البصرة 29

ميسان 100

بابل 22

ذي قار 72

الديوانية 42

الأنبار 10

نينوى 16

صلاح الدين 1

ولفت بيان الوزارة الى أن "الوفيات كانت 122 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 7

النجف 3

السليمانية 15

اربيل 1

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 8

واسط 5

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 7

ذي قار 11

المثنى 1

صلاح الدين 2

وأكدت الوزارة أن "مجموع الاصابات بلغت: 41193، ومجموع حالات الشفاء: 18859، والراقدين الكلي: 20775، والراقدين في العناية المركزة: 247، ومجموع الوفيات: 1559".