اعتقال 6 ارهابيين بعمليتين أمنيتين لجهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار وصلاح الدين

أعلنت جهاز مُكافحة الإرهاب، الخميس، عن اعتقال ٦ ارهابيين مطلوبين للقضاء في عمليتين امنية بمُحافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال الجهاز ببيان ، "استمرارًا لعمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب التي تهدف لتفكيك الشبكات الإرهابية واستنادًا لمعلومات استخبارية دقيقة وأوامر قضائية نفذت تشكيلات قيادتي العمليات الخاصة الاولى والثانية عمليتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

واوضح الجهاز، أن "العمليتين اسفرتا عن إعتقال (٦) مطلوبين وفق المادة (٤) إرهاب".