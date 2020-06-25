قوة من مكافحة الارهاب تصل الى منفذ القائم الحدودي تمهيدا لتسلمه

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الخميس، وصول قوة من مكافحة الارهاب لمسك منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار.

وقال المحلاوي في تصريح صحفي، إن “قوة من مكافحة الارهاب بصحبتها عددت من الكرفانات وصلت الى منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لمراقبة عمل المنفذ بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي “.

واضاف ان” القوة ستقوم بإنشاء كرفات بالقرب من المنفذ لمراقبة الية عمل المنفذ ورفض اي تدخلات تعيق عمل المنفذ ، مبينا ان” الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد وصول قوات كبيرة من مكافحة الارهاب بعد تهيئة كافة المستلزمات من قبل القوة التي ارسلت ووصلت الى منفذ القائم”.

وأشار المحلاوي إلى أن “القوة ستكون مهمتها مراقبة عمل المنفذ ومنع تدخلات اي جهة كانت بعمل المنفذ “.