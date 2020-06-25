نائب : الكاظمي لم يتخذ اي قرارات صائبة بمواجهة كورونا

اعتبر النائب المستقل باسم خزعل، الخميس، قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مواجهة جائحة كورونا بأنها غير مدروسة وشكلية، فيما بين أن الكاظمي لم يتخذ اي قرارات صائبة بمواجهة كورونا.

وقال خزعل في تصريح صحفي إن “ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا يعود للتخبط بين السلطة التشريعية والتنفيذية حيث تشكيل خليتين للازمة وتحجيم دور وزارة الصحة هو سبب ذلك”، لافتا إلى إن “الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا ليست في المستوى المطلوب”.

وأضاف أن “قرارات الكاظمي بشأن مواجهة جائحة كورونا غير مدروسة وشكلية ولن تحقق الغرض الحقيقي”، مبينا أن “الكاظمي لم يتخذ اي قرارات صائبة بمواجهة كورونا حتى الآن”.

و أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن الموقف الوبائي في العراق، مؤكدة تسجيل أكثر من 2000 إصابة جديدة.