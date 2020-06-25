وزير النفط يوجه بافتتاح معمل لانتاج الأوكسجين في البصرة

اعلنت وزارة النفط، الخميس، أن وزيرها احسان عبد الجبار وجه بافتتاح معمل لانتاج الأوكسجين في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير النفط اوعز الى شركات نفط البصرة، شركة مصافي الجنوب، شركة الحفر العراقية بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية في كل من البصرة وذي قار وتوفير المستلزمات الصحية والعلاجية الضرورية لمواجهة أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأضافت أن "الوزير وجه بافتتاح وتشغيل معمل أوكسجين باب الزبير الجديد الذي تم انجازه بفترة قياسية بهدف تزويد المستشفيات والمراكز الصحية والمواطنين في البصرة وميسان وذي قار بهذه المادة الضرورية والحيوية والمهمة وخصوصا للمصابين بفايروس كورونا من أجل التخفيف من معاناتهم والاسراع في معالجتهم".

ونقل البيان عن عبد الجبار قوله، إن "الطاقة الانتاجية لهذا المعمل هو (50متر مكعب بالساعة) اي بمعدل انتاج (155 أسطوانة) بسعة (8 متر مكعب)"، منوهاً عن "تشغيل معمل آخر لانتاج الاوكسجين في البرجسية حيث تم تجهيز المستشفى التعليمي في البصرة والقطاع الصحي في ذي قار بعدد من أسطوانات الاوكسجين لتغطية أحتياجاتهم منها".