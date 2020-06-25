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الصحة تعلن تسجيل 2437 إصابة بكورونا وشفاء 1237 مصاباً في العراق


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 2437 إصابة جديدة بالفيروس و107 حالات وفاة، نوهت الى شفاء 1237 حالة.

وقالت الوزارة ببيان لها ، "تم فحص ( 11370 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (488803 )".

واوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2437) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

 

بغداد / الرصافة   239

 

بغداد / الكرخ     365

 

مدينة الطب        23

 

النجف الأشرف    60

 

السليمانية           173 

 

أربيل                41

 

دهوك               2                

 

كربلاء             113

 

كركوك              60

 

ديالى                81

 

واسط                220 

 

بابل                70             

 

البصرة            276

 

ميسان              162

 

الديوانية             228

 

ذي قار               262

 

الأنبار              11

 

نينوى              14 

 

صلاح الدين        17

 

المثنى                20 ".

 

 

 

وتابعت، حالات الشفاء  1237  حالة،  وكما يلي:

 

بغداد الرصافة   91 

 

بغداد الكرخ     270 

 

مدينة الطب       23

 

النجف           54         

 

أربيل          27      

 

كركوك      21

 

كربلاء        80

 

ديالى          82  

 

 

واسط          14

 

البصرة       72

 

ميسان         82 

 

بابل           54 

 

ذي قار        240

 

الديوانية      92 

 

الأنبار        8  

 

نينوى       3

 

صلاح الدين   24 ".

 

 

 

واشارت الى أن "الوفيات  107 حالة  وكما يلي :

 

بغداد الرصافة   25 

 

بغداد الكرخ     14

 

مدينة الطب      6 

 

النجف           4

 

السليمانية       4          

 

كربلاء          4

 

كركوك         3 

 

ديالى            8 

 

واسط          2

 

البصرة        6

 

ميسان        15  

 

الديوانية       1 

 

ذي قار        11

 

المثنى           2   

 

نينوى         2 ".

 

 

 

ونوهت الى أن "مجموع الأصابات :  39139، مجموع حالات الشفاء : 18051، الراقدين الكلي:      19651، الراقدين في العناية المركزة: 234، مجموع الوفيات:   1437".

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