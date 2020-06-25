الصحة تعلن تسجيل 2437 إصابة بكورونا وشفاء 1237 مصاباً في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 2437 إصابة جديدة بالفيروس و107 حالات وفاة، نوهت الى شفاء 1237 حالة.

وقالت الوزارة ببيان لها ، "تم فحص ( 11370 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (488803 )".

واوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2437) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 239

بغداد / الكرخ 365

مدينة الطب 23

النجف الأشرف 60

السليمانية 173

أربيل 41

دهوك 2

كربلاء 113

كركوك 60

ديالى 81

واسط 220

بابل 70

البصرة 276

ميسان 162

الديوانية 228

ذي قار 262

الأنبار 11

نينوى 14

صلاح الدين 17

المثنى 20 ".

وتابعت، حالات الشفاء 1237 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 91

بغداد الكرخ 270

مدينة الطب 23

النجف 54

أربيل 27

كركوك 21

كربلاء 80

ديالى 82

واسط 14

البصرة 72

ميسان 82

بابل 54

ذي قار 240

الديوانية 92

الأنبار 8

نينوى 3

صلاح الدين 24 ".

واشارت الى أن "الوفيات 107 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 6

النجف 4

السليمانية 4

كربلاء 4

كركوك 3

ديالى 8

واسط 2

البصرة 6

ميسان 15

الديوانية 1

ذي قار 11

المثنى 2

نينوى 2 ".

ونوهت الى أن "مجموع الأصابات : 39139، مجموع حالات الشفاء : 18051، الراقدين الكلي: 19651، الراقدين في العناية المركزة: 234، مجموع الوفيات: 1437".